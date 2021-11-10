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COP26: опубликован первый проект финального соглашения климатического саммита

COP26: опубликован первый проект финального соглашения климатического саммита

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Агентство ООН по климату UNFCCC опубликовало первый проект политического решения, которое страны, вероятно, опубликуют в конце саммита COP26, пишет УНН.

Детали

Переговорщики из почти 200 стран будут работать над проектом, опубликованным в среду, чтобы заключить окончательную сделку до завершения саммита в пятницу.

В проекте соглашения предусматриваются более жесткие цели по сокращению выбросов CO2 к концу 2022 года, пишет BBC.

В документе говорится, что уязвимые страны должны получать дополнительную помощь, чтобы справиться со смертельными последствиями глобального потепления. Так, в документе признается, что развивающимся странам необходимо больше финансовых средств, помимо давно обещанных 100 млрд долларов в год к 2020 году, которые не будут предоставлены как минимум до 2022 года. Но участники экокампании заявили, что эти части текста были слабыми и, по сути, были "упражнением для галочки".

Впервые в проекте содержится призыв к странам отказаться от угля и субсидий на ископаемое топливо, отмечает Al Jazeera. Но в нем нет четких сроков или целей по этому вопросу.

В проекте также сказано, что страны должны представить долгосрочные стратегии для достижения нулевого уровня выбросов к концу следующего года. Он также призывает к "справедливому переходу к чистым нулевым выбросам".

В документе также содержится просьба к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу созвать в 2023 году мировых лидеров, чтобы обсудить, как формируются усилия по достижению целей на 2030 год.

Критики заявили, что обещания в проекте соглашения не идут достаточно далеко, но другие приветствовали его акцент на цели сдерживания потепления ниже отметки в 1,5 градуса.

Дополнение

На климатическом саммите в Париже в 2015 году был выработан план по предотвращению опасных изменений климата, который включал "постоянные усилия" по сдерживанию потепления ниже отметки в 1,5°C.

Источник: УНН
Теги: ООН, саммит, климат, Великобритания
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