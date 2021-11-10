Чешская прокуратура требует снятия неприкосновенности с премьер-министра Бабиша

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Чешская прокуратура в среду обратилась к новоизбранной нижней палате парламента с просьбой снять иммунитет с премьер-министра Андрея Бабиша от судебного преследования за предполагаемое мошенничество, связанное с субсидиями Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Запрос от прокуратуры поступил сразу после того, как на этой неделе впервые после выборов в октябре состоялось заседание новой палаты.

Если законодатели дадут свое согласие, это позволит обвинению решить, следует ли предъявить Бабишу обвинение в его якобы причастности к мошенничеству на 2 миллиона долларов.

Чешская полиция неоднократно рекомендовала предъявить обвинение Бабишу.

Обвинения касаются фермы, которая получила субсидии от ЕС после того, как ее право собственности было передано от конгломерата, принадлежащего Бабішу, Agrofert, который состоит из около 250 компаний, членам семьи Бабиша. Субсидии были назначены для среднего и малого бизнеса, и Agrofert не имел бы права на них.

Бабиш, миллиардер-популист, отрицает любые правонарушения, заявляя, что обвинения были политически мотивированными.

Добавим

Политическое движение Бабиша АНО потерпело поражение на выборах. На этой неделе коалиция из пяти партий подписали соглашение об образовании коалиции.

Бабиш, который должен уйти в отставку после завершения первой парламентской сессии, окажется в оппозиции.