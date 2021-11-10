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Врач рассказал, как изменились проявления заболевания при "Дельта" штамме коронавируса

Врач рассказал, как изменились проявления заболевания при "Дельта" штамме коронавируса

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С появлением “Дельта” штамма клинические проявления заболевания на коронавирус существенно изменились. Новый штамм инфицирует людей значительно быстрее, а значит раннее лечение коронавируса как никогда актуально. Об этом в комментарии УНН заявил инфекционист Минздрава Сергей Крамарев.

Цитата

“С появлением Дельта штамма изменилась клиническая картина коронавируса, полностью. Если раньше мы говорили, что критическими являются с седьмого по десятый день, сегодня состояние пациента ухудшается где-то после четвертого-пятого дня.

Если раньше это была высокая температура, усталость, потеря обоняния и вкуса, то сегодня это: насморк кашель, боль в горле, головная боль. Симптомы такие же, как при острых вирусных респираторных инфекциях (ОРВИ, — ред.).

Поэтому каждого человека, который имеет ОРВИ, нужно рассматривать как потенциально больного на коронавирус”, — пояснил он.

Следовательно, раннее лечение коронавируса может обезопасить больного от “реанимации”, продолжил специалист.

“Я обеими руками за раннее лечение. За раннее противовирусное лечение, которое может снизить вирусную нагрузку и затормозить дальнейшее развитие тяжелой болезни”, — пояснил Крамарев.

К слову

Недавно эпидемиолог рассказал подробности о штамме “Дельта”.

Источник: УНН
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