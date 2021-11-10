Данилов прокомментировал слова Авакова о голосовании в СНБО

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ряд вопросов, рассматриваемых властями по нацбезопасности и обороне в режиме “секретно”, выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. В то же время каждый член СНБО самостоятельно принимает решение, поддерживать такие вопросы или нет. Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО заявил секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Что касается вопроса Арсена Борисовича (Авакова - ред.), я могу сообщить, действительно, ряд вопросов, которые рассматриваются в режиме “секретно”, выдаются непосредственно перед заседанием под подпись. После заседания такие документы, которые имеют гриф "секретно", сдаются каждым членом Совета по нацбезопасности и обороне в обратную сторону. Мы не можем их выдавать заранее”, - сказал Данилов.

Детали

С его слов, каждый член СНБО может с ними ознакомиться, может задавать вопросы, если они возникают.

“Голосование по каждому вопросу является персональным, каждый человек голосует лично. Лист голосования хранится в аппарате СНБО постоянно. Если человек не согласен с тем или иным решением, он может проголосовать так, как считает нужным”, - добавил секретарь СНБО.

Контекст

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что информация о компании и людях, в отношении которых собирались ввести санкции, члены СНБО получали за 5 минут до заседания.