Тбилисский суд аннулировал арест Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Тбилисский городской суд аннулировал арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о о разгоне мирного митинга 7 ноября 2007 года. Суд также перенес заседание на 29 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на “Новости - Грузия”.

Детали

Судья Нино Элиэшвили объяснила, что суд не видит необходимости использования назначенного в виде меры пресечения ареста в отношении Саакашвили, так как он уже находится в заключении на основании приговора суда по другим делам.

Сообщается, что экс-президент страны по-прежнему останется в тюрьме, так как он отбывает наказание согласно приговорам по еще двум уголовным делам, вынесенным заочно. Согласно этим приговорам, Саакашвили должен провести за решеткой шесть лет.

Однако благодаря упразднению меры пресечения Саакашвили получил право на телефонные звонки: на практике это означает, что он может три раза в месяц говорить по телефону по 15 минут.

Как заявила в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, судебное заседание по делу Саакашвили прошло без его участия.

Цитата

“Михеил, считая себя невиновным, ходатайствовал о публичном рассмотрении дела при своем участии. Впрочем, пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили “возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья”, — сообщила омбудсмен.

Денисова добавила, что адвокаты обратились с ходатайством об отводе состава суда, принявшего решение рассматривать дело Саакашвили без его присутствия. Такие действия судебной власти Грузии являются нарушением статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на справедливое и публичное разбирательство.

“Призываю иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и потребовать восстановить право Михеила Саакашвили посетить судебный процесс, который продлится 29 ноября”, — добавила она.

Контекст

С понедельника, 8 ноября, Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави “с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз”.

Саакашвили вернулся с Украины в Грузию накануне местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. Следующие недели в Тбилиси и других городах проходили несколько акций протеста.

Сторонники оппозиции на митинге перед зданием парламента во вторник заявили, что намерены отправиться к Тбилисскому городскому суду, если там состоится процесс.