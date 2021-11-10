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Сильное землетрясение магнитудой 6,6 всколыхнуло острова в Японии

Сильное землетрясение магнитудой 6,6 всколыхнуло острова в Японии

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юго-восток от островов Рюкю, Япония, сообщает в среду Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), информирует УНН.

Детали

По данным EMSC, землетрясение было на глубине 2 км и примерно в 312 км к югу от Нахи, Япония.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 163 км на юго-восток от Хирары, Япония, в 15:45:13 по Гринвичу. Было определено, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах происшествия или разрушениях пока не поступало.

Источник: УНН
Теги: Япония, землетрясение
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