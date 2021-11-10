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В центре Одессы горело общежитие: эвакуированы 37 человек

В центре Одессы горело общежитие: эвакуированы 37 человек

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В центре Одессы сегодня в одном из общежитий произошел пожар. В результате, пожарные эвакуировали 37 человек, среди них была беременная женщина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

Цитата

“Сегодня в 15 часов 34 минуты поступило сообщение о том, что в городе Одесса, по улице Новосельского, 74/76 возник пожар в жилой комнате на 7-м этаже 9-ти этажного общежития, принадлежащего Государственному университету интеллектуальных технологий и связи”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время ликвидации пожара пожарные эвакуировали 37 человек, одного из них по автолестнице. Сложной задачей была эвакуация беременной женщины, которая побоялась спуститься с 9 этажа по автолестнице. Спасатели помогли ей добраться до безопасного места по лестничной клетке.

Пожар на общей площади 30 кв.м ликвидировали в 16:15. От ГСЧС привлекалось 14 единиц техники и 48 спасателей.

Напомним

Как информировал УНН, в Одессе произошел пожар в общежитии национального университета по улице Маршала Малиновского в Одессе. Более 100 студентов эвакуировали, один - госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, пожары
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