Задержание главного палача "Изоляции": Баканов уверяет, что "Палыч" не заключал соглашений с СБУ

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сделал заявление о задержании правоохранителями боевика Дениса Куликовского ("Палыч"), который был комендантом Донецкой" изоляции " и заверил, что никаких соглашений с СБУ нет. Об этом он заявил во время брифинга после заседания СНБО, передает УНН.

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"Главное, что мы смогли найти и задержать эту личность, которая занималась пытками граждан. Поверьте, это лишь верхушка айсберга, но в интересах следствия мы не можем раскрывать детали", - заявил Баканов.

Детали

Отвечая на вопрос журналистов, Баканов также подчеркнул, что задержанный Куликовский не заключал никаких соглашений с СБУ относительно сотрудничества.

"Он (Денис Куликовский-ред.) не мог заключать никаких соглашений с СБУ. Лично со мной никаких сделок не заключал. Если бы сделку заключил, его бы никогда не задержали. Главное, что он задержан и будет привлечен к ответственности. Но мы не можем определенные детали разглашать, чтобы следствие эффективно завершилось", - подчеркнул Баканов.

Добавим

Сегодня Приморский районный суд Мариуполя арестовал бывшего боевика террористической организации “ДНР”, главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области “Изоляция” Дениса Куликовского.

Куликовского задержали в Киеве 9 ноября.

Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы или террористической организации.

Боевика называют "самым страшным профессиональным палачом "тюрьмы "Изоляция".