В Днепре врач продавал липовые Covid-сертификаты - не использованную вакцину списывал

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Днепре разоблачили врача, который подделывал Covid-сертификаты. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

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“По данным следствия, организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Он "продуцировал" до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему eHealth” он брал по 2,5 тыс. грн с “клиента”, — говорится в сообщении.

Детали

Фейковые сертификаты выдавал, в основном, следующим категориям:

— Одиноким гражданам, которые не желали прививаться, но хотели иметь свидетельство в приложении “Дия”;

— клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;

— работникам местных предприятий.

Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения eHealth” через комплексную медицинскую информационную систему “Каштан”, а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев.

Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из "оптовых" сделок во время передачи ему первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

В ходе обысков, проведенных по месту работы и фактического проживания злоумышленника, обнаружено и изъято:

— печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми свидетельствуют результаты лабораторных исследований;

— бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течение болезни;

— 50 тыс. гривен;

— черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, планируется сообщение о подозрении организатору противоправной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к схеме лиц.

После выявления граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему “eHealth”, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечении их к ответственности за противоправные действия.

Напомним

В Бердянске полицейские разоблачили турагентов на сбыте поддельных ПЦР-тестов на COVID-19.