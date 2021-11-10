В Киеве ищут взрывчатку сразу в трех железнодорожных вокзалах
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве временно ограничено работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании, передает УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци в Facebook.
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"Временно ограничено работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании", - говорится в сообщении.
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По данным УЗ, все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
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