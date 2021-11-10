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В Киеве ищут взрывчатку сразу в трех железнодорожных вокзалах

В Киеве ищут взрывчатку сразу в трех железнодорожных вокзалах

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве временно ограничено работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании, передает УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци в Facebook.

Цитата

"Временно ограничено работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его заминировании", - говорится в сообщении.

Детали

По данным УЗ, все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, вокзал
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