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Коронавирусная загруженность в больницах Одесской области постепенно сокращается

Коронавирусная загруженность в больницах Одесской области постепенно сокращается

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на 10 ноября в коронавирусных стационарах Одесского региона заняты 73% койко-мест, что на 1% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщил первый заместитель председателя Одесской ОГА Борис Волошенков, передает УНН.

Детали

По его словам, эпидситуация в регионе понемногу стабилизируется и существенного роста заболеваемости COVID-19 пока не наблюдается. По информации чиновника загруженность коронавирусных коек в больницах области на прошлой неделе составляла 80%.

Борис Волошенков сообщил, что регион имеет запас медицинского кислорода. С 12 ноября должен увеличить производство больничного кислорода Одесский припортовый завод (ОПЗ), на котором запускают резервные мощности. По данным облздрава суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области несколько дней держится на полуторатысячной отметке.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Коронавирус
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