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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Евросоюз и США заявили о расширении санкций против Беларуси

Евросоюз и США заявили о расширении санкций против Беларуси

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Евросоюз и США намерены расширить санкции, введенные ранее против Беларуси, под рестрикции попадут как физические, так и юридические лица. Об этом сообщила журналистам в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Ее слова приводит агентство Bloomberg, передает УНН.

Цитата

"Мы будем расширять наши санкции против Беларуси очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против (белорусских) элементов, - отметила фон дер Ляйен. - Насколько я информирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря".

Детали

Выступая после встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме, фон дер Ляєн заявила, что ситуация на границе между Беларусью и Польшей есть не миграционным кризисом, а попыткой "авторитарного режима" Минска дестабилизировать своих соседей.

Председатель Евросовета Шарль Мишель также заявил в среду, что власти ЕС разработали новые санкции против Беларуси.

Ранее официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что главы МИД ЕС планируют в понедельник 15 ноября обсудить расширение санкций в отношении Беларуси.

Добавим

Сейчас под санкционный режим в отношении Беларуси подпадают 166 физических и 15 юридических лиц. В них входят президент Беларуси Александр Лукашенко и его сын и советник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, а также другие ключевые фигуры политического руководства и правительства, высокопоставленные представители судебной системы и несколько известных экономических деятелей страны.

Дополнение

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась в минувший понедельник, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее "самым сложным моментом" с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют поток нелегалов, который усиливаются. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос у границ Евросоюза.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, санкции, Беларусь, мигранты
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