Гармаш о заседании ТКГ: Россия обвинила Францию и Германию за призывы провести встречу в Нормандском формате

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время заседания Трехсторонней контактной группы российская сторона манипулятивно обвинила Германию и Францию за призывы провести встречу в Нормандском формате. Об этом сообщил представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Сегодня впервые за всю историю Минского процесса, российский МИД, буквально во время заседания ТКГ, озвучивал устами Марии Захаровой его ход. Причем, очень манипулятивно, обвиняя Германию и Францию в попытке "обеспечить алиби Киевскому режиму" тем, что они призывают поскорее провести встречу в Нормандском формате”, - заявил Гармаш.

Детали

Он отметил, что Россия давно использует ТКГ не как площадку для мирного урегулирования конфликта с Украиной, а как инструмент влияния на западных партнеров, и геополитическое оружие. Гармаш добавил, что в данном случае, очевидно желание Москвы дезорганизовать Нормандский формат,” ввести его в состояние комы. И для этого специально нагнетается ситуация и на Донбассе, и в ТКГ”.

Контекст

Украина и партнеры за последние несколько месяцев неоднократно призывали Россию провести встречу в “нормандском формате” на уровне глав МИД. Так, по итогам телефонного разговора лидеров РФ, Франции и Германии, которая состоялась 11 октября, в Кремле заявили, что стороны договорились провести встречу “нормандской четверки” на уровне министров иностранных дел, чтобы обсудить наличие предпосылок к возможной организации и нормандского саммита“.

После этого в Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран “нормандской четверки” еще не определены, но такая встреча может помочь в организации саммита высокого уровня.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о возможности проведения саммита на уровне глав МИД, ранее говорил, что Украина ожидает сигнал от Москвы, но пока “никаких сигналов” украинское дипведомство не получало.

9 ноября Франция и Германия ответили на предложения России по итоговому документу “нормандской встречи”. Они предлагают организовать министерскую встречу в Нормандском формате, от чего министр иностранных дел России отказался.