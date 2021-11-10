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На YouTube перестанут отображаться дизлайки

На YouTube перестанут отображаться дизлайки

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На YouTube перестанет отображаться количество дизлайков под видео - их смогут увидеть только авторы роликов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube Offical Blog.

Детали

Сообщается, что кнопка “Не нравится” (Dislike) останется на видеохостинге, однако подсчет перестанет быть общедоступным.

Дизлайки постепенно будут переставать отображаться у пользователей, начиная с 10 ноября.

Добавим

В марте этого года YouTube объявил о начале эксперимента по сокрытию количества дизлайков. По данным компании, эксперимент показал, что пользователи, которые имели скрытую количество дизлайков, стали реже нажимать эту кнопку. Также эксперимент подтвердил, что чаще всего "атакам" дизлайками подвергаются небольшие YouTube-каналы.

Напомним

Google заблокировал YouTube-каналы крупных белорусских предприятий.

Источник: УНН
Теги: Youtube
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