Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Архив
12465

NASA: вертолет Ingenuity совершил 15-й полет над поверхностью Красной планеты

NASA: вертолет Ingenuity совершил 15-й полет над поверхностью Красной планеты

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вертолет Ingenuity совершил 15-й полет над поверхностью Красной планеты, преодолев отметку в три километра с начала своей миссии на Марсе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter NASA JPL.

Цитата

“Вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе, его продолжительность составила 128,8 секунды. Предварительная оценка места приземления показывает, что аппарат сел в запланированной области посадки. Ingenuity сделала снимки, представляющие научный интерес, вскоре они будут проанализированы", - говорится в сообщении.

Детали

По плану NASA, вертолет должен был преодолеть 406 метров за 130 секунд полета на скорости 5 м/с. После этого Ingenuity должен был сделать изображение Марса в высоком разрешении с помощью 13-мегапиксельной камеры и передать их на Землю. Высота полета над поверхностью составляла около 12 метров.

Сообщается, что Вертолет возвращается к своему первому полету-местности братьев Райт. Всего обратный путь до местности братьев Райт займет от 4 до 7 полетов. Сначала вертолет будет двигаться на север, а затем повернет на запад к кратеру Езеро. Этот полет стал вторым в условиях низкой плотности воздуха, характерной для летнего сезона на Марсе. При такой плотности требуется скорость не менее 2700 вращений лопастей в минуту. Перед предыдущим, 14-м полетом, специалисты провели тест, во время которого вертолет развил скорость вращения лопастей в 2800 в минуту.

За все время пребывания на Красной планете, вертолет, совершив уже 15 полетов, пролетел в общей сложности более 3 км, находясь в общем над поверхностью Марса почти 27 минут. Самым длинным был 9-й полет, тогда он пролетел 625 метров.

Известно, что во время первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего три метра и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

Напомним

Марсоход Curiosity, запущенный NASA смог обнаружить новые соединения на Красной планете, которые могут свидетельствовать о существовании там раньше органических форм жизни.

Источник: УНН
Теги: NASA, вертолет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.