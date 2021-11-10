Оккупанты пообещали завтра возобновить работу КПВВ "Станица Луганская" - Гармаш

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда “Станица Луганская” может с завтрашнего дня полностью восстановить свою работу. Такое обещание дали представители оккупационной “власти” во время заседания Трехсторонней контактной группы, сообщил представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Хоть одна позитивная новость за уже не знаю сколько времени. Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ Станица Луганская”, - сообщил Гармаш.

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5 ноября на Донбассе из-за очередного обстрела останавливали пропуск на контрольном пункте въезда-выезда в “Станице Луганской”. КПВВ „Станица Луганская“ с украинской стороны не прекращала своей работы, однако из свидетельств людей, которые возвращались — стало известно, что боевики перестали пропускать граждан.