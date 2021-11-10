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В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте: чего ждать

В Киевской области усилят ограничительные меры в транспорте: чего ждать

КИЕВ. 10 ноября. УНН. С этой субботы, 13 ноября, общественный транспорт в регионе начнет работать с усиленными ограничительными мерами. Такое решение было принято сегодня во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин, передает УНН.

Детали

Володин подчеркнул, что понимает, насколько важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику. Но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

"COVID"-сертификат, подтверждающий вакцинацию;
отрицательный результат ПЦР - или экспресс-тест на определение коронавирус, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия".

Добавим

Он отметил, что когда Киевскую область только ввели в "красную" зону, работу транспорта не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности.

Напомним

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.

Источник: УНН
Теги: Украина, транспорт, Киевская область, Коронавирус
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