SpaceX отправит на МКС четырех астронавтов. Космонавты проведут ряд эксперементов в космосе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. После ряда задержек, SpaceX намерена отправить четырех астронавтов к Международной космической станции в среду вечером в рамках миссии "Crew-3". Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

На орбитальном форпосте сейчас работает лишь один астронавт NASA в сегменте США. Астронавты предыдущей миссии "Crew-2" приземлились в Мексиканский залив в ночь на воскресенье.

Экипаж "Crew-3": Раджа Чари, Кайла Баррон и Том Маршберн из Соединенных Штатов и Маттиас Маурер из Германии собираются стартовать на борту капсулы Crew Dragon, закрепленной на ракете Falcon 9, в 21:03 по местному времени (23:45 по Киеву) из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Космический корабль под названием Endurance стыкуется с МКС в 19:10 в четверг (00:10 GMT в пятницу), трансляцию которого проведет NASA.

Первоначально полет был назначен на Хэллоуин, но был отложен из-за погоды, а затем из-за "незначительной медицинской проблемы", которая повлияла на одного из членов экипажа. В NASA не сообщили, кто это был, но заявили, что это не связано с Covid-19.

Квартет проведет шесть месяцев на МКС. Научные моменты миссии включают эксперимент по выращиванию растений в космосе без почвы или других сред для роста, а также эксперимент по созданию оптических волокон в условиях микрогравитации, которые, как показали предыдущие исследования, будут превосходить по качеству те, что изготавливаются на Земле.

Астронавты "Crew-3" также будут осуществлять выход в открытый космос для завершения модернизации солнечных панелей станции и будут присутствовать на двух туристических миссиях, включая японских посетителей на борту российского космического корабля "Союз" в конце года и экипаж Space-X Axiom, который запустят в феврале 2022 года.

Добавим

Миссия "Crew-3" является частью многомиллиардного партнерства NASA со SpaceX, которое они подписали после завершения программы Space Shuttle в 2011 году, и направлено на восстановление потенциала США для осуществления полетов человека в космос.