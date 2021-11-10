В Японии машинист метро требует в суде 19 тысяч долларов за то, что ему не доплатили 49 центов на работе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Японии машинист метро судится с работодателем за то, что ему не доплатили 49 центов зарплаты. Мужчина требует вернуть эти деньги и заплатить еще 19 тысяч долларов компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Сообщается, что мужчине недоплатили за минутную задержку поезда. Сначала метрополитен оштрафовал работника на 0,75 доллара, но затем уменьшил сумму наказания. Руководство так наказало машиниста за то, что он ошибся платформой, когда отвозил пустой поезд на станцию. Когда он понял ошибку и переместил поезд на нужную станцию задержка составляла две минуты.

Добавим

Японская железнодорожная система отличается своей исключительной пунктуальностью. Если поезд опаздывает на более чем 5 минут, то пассажирам выдают специальный сертификат, который они могут использовать для обоснования опоздания.

Напомним

В Японии робот сыграл Моцарта на калькуляторах.