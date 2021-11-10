Украинец обыграл бывшего теннисиста из топ-10 АТР на турнире в Италии

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В итальянском городе Ортизеи состоялся поединок челленджера с участием украинца Виталия Сачко, сообщает УНН со ссылкой на сайт “большого тенниса Украины”.

Детали

Сачке противостоял именитый теннисист из Испании Фернандо Вердаско, который должен был шестой номер посева. Нашему земляку удалось справиться и праздновать выигрыш в трех сетах - 7:6 (6), 4:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте более 2 часов. В решающем сете Сачко исполнил один брейк.

Для экс-седьмой ракетки мира Вердаско, который сейчас находится на 153 месте в мировой классификации, это уже 8 поражение в этом году от соперника не из топ-200.

Дополнение

В парной сетке Сачко и Тим ван Рейтховен из Нидерландов обыграли дуэт Александр Козбінова (Молдова)/Максіме Крессі (США).