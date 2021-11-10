Блинкен предостерег от агрессивных действий на российско-украинской границе

КИЕВ. 10 ноября. УНН. США обеспокоены сообщениями о необычных военных перемещениях военных сил из России возле границ Украины. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

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“Мы обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях России возле Украины. Мы, как всегда, очень внимательно следим за регионом. Мы продолжим тесно консультироваться по этому вопросу с нашими союзниками и партнерами. И, как мы ясно дали понять, любые эскалационные или агрессивные действия будут серьезной проблемой для Соединенных Штатов”, — сказал Блинкен.

Детали

По его словам, США продолжают поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.

Контекст

31 октября ряд иностранных СМИ опубликовал информацию, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Кроме того, в Пентагоне уже несколько раз заявили, что с тревогой воспринимают перемещение ВС РФ на границе с Украиной.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.