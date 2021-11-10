Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,09 0,0121  EUR: 30,21 0,0049 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4950

Блинкен предостерег от агрессивных действий на российско-украинской границе

Блинкен предостерег от агрессивных действий на российско-украинской границе

Энтони Блинкен

КИЕВ. 10 ноября. УНН. США обеспокоены сообщениями о необычных военных перемещениях военных сил из России возле границ Украины. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях России возле Украины. Мы, как всегда, очень внимательно следим за регионом. Мы продолжим тесно консультироваться по этому вопросу с нашими союзниками и партнерами. И, как мы ясно дали понять, любые эскалационные или агрессивные действия будут серьезной проблемой для Соединенных Штатов”, — сказал Блинкен.

Детали

По его словам, США продолжают поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.

Контекст

31 октября ряд иностранных СМИ опубликовал информацию, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием своих войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Кроме того, в Пентагоне уже несколько раз заявили, что с тревогой воспринимают перемещение ВС РФ на границе с Украиной.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.