Министр культуры Ткаченко подает в отставку - источник

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал в отставку. Об этом журналисту УНН сообщил источник во фракции “Слуга народа”.

Детали

Собеседник подтвердил информацию о том, что глава Минкульта покидает должность.

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Как информировал УНН, ссылаясь на собственные источники, слухи о возможной отставке Ткаченко ходили еще в июле. В частности, сообщалось, что Ткаченко будет до последнего бороться, чтобы остаться в правительстве. В разговоре с журналистом источник добавлял, что за отставку Ткаченко будут голосовать в любом случае. Впрочем, он будет пытаться перейти на должность в КГГА.

Александр Ткаченко занял 9-е место в предварительном списке партии “Слуга народа” на досрочных парламентских выборах в 2019 году. Также возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

4 июня 2020 года Ткаченко был назначен на должность министра культуры и информационной политики Украины.