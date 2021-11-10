NASA опубликовали коллаж с одним настоящим и сотнями поддельных снимков космоса

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства показало более двух сотен снимков космоса, среди которых лишь один настоящий, а все остальные созданы искусственным интеллектом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

Детали

На опубликованной NASA фотографии, является 224 фейковых снимки вселенной и один реальный, сделанный космическим телескопом Хаббл. Так NASA испытывает алгоритмы обработки реальных изображений. Управление откалибровывает их на подделках.

Истинное изображение на коллаже быстро бросается в глаза, поскольку оно одно из самых ярких.

Снимок Крабовидной туманности размещен ближе к правому нижнему углу мозаики. Эта туманность размещена в созвездии Тельца, за 6500 световых лет от Земли и имеет протяженность более 10 световых лет.

Напомним

NASA зафиксировали впечатляющий кадр туманности.