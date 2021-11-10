В Киеве закрыли сразу две центральные станции метро

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Киеве, станции "Золотые Ворота" и "Театральная" закрыты на вход и выход. Об этом пишет УНН со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" в Telegram.

Цитата

"Станция "Золотые Ворота" и "Театральная" закрыта на вход и выход", - говорится в сообщении метрополитена.

Добавим

В Киеве сегодня, 10 ноября, минировали три железнодорожные вокзалы, а работников и пассажиров эвакуировали.

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о его минировании. Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы", - сообщал метрополитен.

Стражи и кинологи искали взрывчатку.

Вместе с тем, поезда продолжают курсировать по графику.