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США обеспокоены, что Россия может попытатся повторить то, что она предприняла в 2014 году - Блинкен

США обеспокоены, что Россия может попытатся повторить то, что она предприняла в 2014 году - Блинкен

Энтони Блинкен

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Обеспокоенность США заключается в том, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла в 2014 году. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У нас нет ясности относительно намерений Москвы. Но мы знаем схему ее игры. И наша обеспокоенность заключается в том, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она предприняла в 2014 году, — скопив силы вдоль границы, они перешли на суверенную украинскую территорию и сделали это, ложно заявив, что их спровоцировали”, — заявил Блинкен.

Детали

Он отметил, что в прошлом уже наблюдалась такая схема: заявить о провокации как о рациональном обосновании для того, чтобы сделать то, что она намеревалась и планировала сделать все это время.

“Вот почему мы смотрим на это очень внимательно”, — отметил он.

Госсекретарь также поблагодарил Украину за стойкось, отметив, что любые провокации, которые наблюдали США в конфликте на Востоке Украины — исходили от России.

Контекст

31 октября ряд иностранных СМИ опубликовал информацию, что Россия возобновляет наращивание своих войск вблизи украинской границы. Новость вызвала беспокойство некоторых официальных лиц в США и Европе.

Как стало известно 6 ноября, президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной, и попытаться определить, чем руководствуется в своих действиях Россия.

Кроме того, в Пентагоне уже несколько раз заявили, что с тревогой воспринимают перемещение ВС РФ на границе с Украиной.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не имеет подтверждения информации о том, что Россия снова наращивает количество военных в Крыму, ОРДЛО и вблизи украинских границ. Министерство обороны называет эти сообщения элементами психологического или пропагандистского давления, говорят в ОПУ.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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