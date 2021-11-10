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Шевченко назвал главную цель "Дженоа" на сезон

Шевченко назвал главную цель "Дженоа" на сезон

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинский главный тренер “Дженоа” Андрей Шевченко дал свою первую пресс-конференции в итальянском футбольном клубе. Слова специалиста приводит "tuttomercatoweb.com”, передает УНН.

Цитата

Шевченко считает, что на трансферном рынке клубу необходимо будет поработать немало чтобы сохранить прописку в элите итальянского футбола.

" Надеюсь продолжить карьеру здесь как тренер. "Дженоа" - это проект, который меня очень волнует. Наша цель номер один-сыграть в серии но и в следующем году. Единственный способ, который поможет достичь этого-работать. Я сделаю все возможное для достижения результата. Команду нужно усилить, и поэтому, думаю, нам придется хорошо поработать на трансферном рынке. Необходимо достичь такой позиции в турнирной таблице, когда мы сможем хорошо дышать и хорошо работать. Тренерская работа в Италии означает вход в мир футбола. Иметь возможность бросить вызов большим специалистам, которые сейчас работают в Италии, — это стимулирующий вызов для меня”, — заявил Шевченко.

Также он сообщил, что будет искать баланс в команде.

“Дженоа” исторически была очень агрессивной командой, особенно в домашних матчах. Я постараюсь сбалансировать команду. Нам нужно иметь идеальный баланс и понимать наши потребности. У нас будет период тренировок, а потом вступим в фазу очень сложных и важных матчей. Мы должны быть к ним готовы. Думаю, эта команда имеет определенные характеристики. Сейчас мы должны решить, по какой схеме “Дженоа” может играть лучше. Это, в частности, может быть 3-5-2 или 4-3-3“, — добавил украинец.

Напомним

Полузащитника “Динамо” назван лучшим футболистом месяца в УПЛ.

Источник: УНН
Теги: футбол
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