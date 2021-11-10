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Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства

Украина и США подписали новую Хартию стратегического партнерства

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина - США, которая определяет основные направления двусторонних отношений в ключевых сферах. Об этом пишет УНН со ссылкой на опубликованный МИД документ.

Детали

Обновленная Хартия заменит аналогичный документ, который Украина и США заключили в 2008 году. Редакция 2021 года имеет много отличий, в частности связанные с агрессией России против Украины.

Соединенные Штаты подтверждают обязательство поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Предполагается расширение двустороннего взаимодействия с целью усиления безопасности в Европе и Черноморском регионе, а также для укрепления энергетической безопасности.

Обновленная Хартия также закрепляет поддержку Соединенными Штатами стремления Украины к ее членству в европейских и евроатлантических институтах. Документ положительно оценивает проведение важных реформ в Украине. Кроме того, в обновленной Хартии закреплена поддержка амбициозного плана трансформации украинской экономики, что предполагает модернизацию ключевых секторов и продвижения инвестиций.

Добавим

У главы МИД Украины, кроме встречи с госсекретарем Энтони Блінкеном, будут встречи в Пентагоне и Совете национальной безопасности США, встречи с экспертными кругами и американскими СМИ.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, Дмитрий Кулеба
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