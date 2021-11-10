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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Украина поделилась со США данными, касающимися ситуации в Беларуси

Украина поделилась со США данными, касающимися ситуации в Беларуси

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украина поделились с американскими партнерами данными в отношении ситуации, происходящей в Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Вашингтоне на совместном брифинге с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент УНН.

Цитата

“То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным выводам и анализу (о ситуации на границе с РФ — ред.), добавляет некоторые новые элементы, что позволяет нам получить лучшую и более полную картину, и, я думаю, укрепляет нас обоих. Потому что не только Соединенные Штаты поделились своим пониманием ситуации и эскалационных усилий, предпринятых Россией. Мы также поделились с нашими американскими партнерами некоторыми новыми элементами, в частности, в отношении ситуации, происходящей в Беларуси. Это потенциальный фронт, который нельзя недооценивать”, — сказал министр.

Детали

Можно предположить, что речь о миграционном кризисе, который обострился ранее на этой неделе на польско-белорусской границе

По словам министра, то, что сейчас разворачивается в Европе, — это “очень сложная игра со многими элементами”.

Контекст

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.
10 ноября СМИ сообщили, что две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши.

Добавим

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Беларусь

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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