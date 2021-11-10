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В США сообщили, при каком условии будут усматривать в действиях России использование газа в качестве оружия

В США сообщили, при каком условии будут усматривать в действиях России использование газа в качестве оружия

Энтони Блинкен

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Если Россия будет использовать имеющуюся у нее энергию и ее потенциал “позитивно”, это снимет опасения США по поводу использования газа как оружия. Об этом заявил Госсекретарь США Ентони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.



Цитата

“Что касается российской энергетики, то мы смотрим на то, использует ли Россия имеющуюся у нее энергию и ее потенциал позитивно, или же она стремится использовать ее в качестве оружия. И, как я уже отметил, она заявила, что у нее достаточно поставок для удовлетворения европейских энергетических потребностей, работая с газом по существующему газопроводу с Украиной. Так что если она действительно будет делать то, что говорит, это может реально изменить ситуацию и снять опасения. Если же нет — это, безусловно, будет свидетельствовать о нашей озабоченности по поводу использования энергии в качестве оружия”, — сказал Блинкен.

Детали

Госсекретарь заверил, что США очень внимательно следят за этим вопросом.

Отметим при этом, что ранее на брифинге Кулеба заявил, что Украина уже считает действия России использованием газа в качестве оружия.

Добавим

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и цены на газ увеличились. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко расти. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на другие энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к рекордным 2 тысячам долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились.

На фоне стремительного роста цен президент России Владимир Путин призвал “Газпром” повысить объемы газа в европейских хранилищах.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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