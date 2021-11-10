Франция объявила о начале пятой волны COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в среду, что страна находится в начале пятой волны эпидемии коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

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"Несколько соседних стран уже находятся в пятой волне эпидемии COVID-19, то, что мы переживаем во Франции, явно похоже на начало пятой волны", - сказал Веран в интервью телеканалу TF1, добавив, что циркуляция коронавируса ускоряется.

Детали

В среду министерство здравоохранения Франции зарегистрировало 11 883 новых случаев заболевания, второй день подряд, когда число новых случаев превысило 10 тысяч.

С начала кампании вакцинации от Covid-19 в декабре 2020 года, Франция ввела более 100 миллионов доз вакцины. Почти 75% населения Франции полностью вакцинировано, в том числе 88% взрослого населения. Это один из самых высоких показателей в Европе, но в последние недели количество вакцинаций снизилось.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился с призывом к людям сделать "бустерные" прививки на фоне начала пятой волны коронавируса, что вызывает обеспокоенность по всей Европе. Макрон заявил, что любой человек старше 65 лет, который был вакцинирован более шести месяцев назад, должен сделать повторную прививку до середины декабря, чтобы его "пропуск здоровья" оставался действительным.

Он пообещал усилить действие "пропуска здоровья", который нужен для посещения всех ресторанов и многих общественных заведений Франции. Чтобы получить пропуск, люди должны предоставить доказательство вакцинации COVID-19, отрицательный тест на коронавирус или недавнее выздоровление.

По словам Макрона, бустерные прививки, разрешенные в настоящее время во Франции для лиц в возрасте свыше 65 лет или с сопутствующими заболеваниями, в декабре будут расширены для лиц старше 50 лет.

Макрон сообщил, что большинство из тех, кто госпитализирован во Франции с коронавирусом, не вакцинированы. Он также призвал 6 миллионов других непривитых французов вакцинироваться.