Украинская делегация в ТКГ опровергла слухи российских СМИ о “поставке угля из ЛНР”

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе опровергла информацию российских медиа о том, что Украина просила “ЛНР” поставлять с временно оккупированных территорий уголь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую делегацию для участия в Трехсторонней контактной группе.

Детали

“Некоторые российские СМИ заявили, что якобы “.Представители Украины в экономической подгруппе ТКГ по Донбассу просили рассмотреть возможность коммерческого поставки угля и электроэнергии из неподконтрольного Донбасса”, — говорится в сообщении.

В ТКГ подчеркнули, что на самом деле представители украинской стороны в Подгруппе по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной.

Вероятной причиной этого является то, что Российская Федерация прекратила поставки энергетического угля на Луганскую теплоэлектростанцию. Эта станция производит тепло и электричество для подконтрольных районов и питает электроэнергией Попаснянский районный водоканал, который поставляет воду для граждан Украины на временно оккупированных территориях. Представители Украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан с обеих сторон линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений.

ТКГ подчеркнули, что дальше — заработала машина российской пропаганды.

Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан по обе стороны линии разграничения — остается приоритетами для ТКГ.

Напомним

В Офисе Президента заявили, что нужно создать новую подгруппу в ТКГ.