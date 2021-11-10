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Выбивал деньги на медицину: Степанов рассказал о конфликте со Шмигалем и Зеленским

Выбивал деньги на медицину: Степанов рассказал о конфликте со Шмигалем и Зеленским

Максим Степанов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Бывший министр здравоохранения Максим Степанов получил просьбу от Президента Владимира Зеленского в течение трех часов написать заявление об увольнении с должности из-за несогласия с бюджетом, который был выделен на медицину. Это также стало причиной конфликта с премьер-министром Денисом Шмигалем. Об этом Степанов заявил на "Ток шоу №1”, передает УНН.

Цитата

“Я публично не поддержал бюджет, как член украинского правительства, ни в первом, ни во втором чтении. Это мои принципы. Я считаю, что каждый министр должен биться за свою отрасль и это абсолютно правильно. Потом был соответствующий разговор с Президентом, и его просьба написать заявление в течение трех часов. Для меня это было неожиданно, потому что у меня, как оказалось, конфликт с премьер-министром возник в связи с тем, что я слишком выбивал деньги в достаточно жесткой форме”, - рассказал Степанов.

Детали

Как отметил бывший глава Минздрава, на момент конфликта остро стоял вопрос о вакцинации от коронавируса и закупки лекарств. Степанов добавил, что в работе премьер-министр нет критериев “нравится”, и “не нравится”. Именно поэтому он отказался писать заявление, добавив, что премьер-министр имеет законное основание сделать представление в Верховную Раду.

“Мне кажется, если у тебя есть даже некое напряжение, то два человека садятся и разговаривают между собой, если возникает такое напряжение. С премьер-министром у меня не было подходящих вещей. Поэтому я не согласился писать заявление, я сказал, что у премьера есть законное основание сделать представление в Верховную Раду”, - добавил он.

Экс-министр здравоохранения также отметил, что на должность министра охраны здоровья его лично пригласил Президент Владимир Зеленский, с которым они определили основные направления работы.

“Мы договаривались по реформированию системы здравоохранения, чтобы медицина была для людей, чтобы была такая, от которой не бежали врачи за границу. И мы договорились об этом всем с Владимиром Александровичем. Потом время шло, одна из краеугольных вещей была именно 6% на ВВП на медицину. Это минимальная цифра, которая должна выделяться на медицину. Другие вопросы относительно источников, относительно того, как их нужно выделять. Но это точно должно быть в нашем государстве. Потом изменилось мнение у Президента, ведь все показатели согласовывают Президентом”, - добавил он.

Напомним

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Степанова уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, он слишком рьяно "выбивал" средстван а повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 - это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и сделал представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, ведь несет ответственность перед людьми.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав
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