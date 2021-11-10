Инфляция в США достигла 30-летнего максимума. Потребительские цены подскочили на 6,2%

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В октябре инфляция в США достигла максимума за три десятилетия, что привело к широкому и значительному росту цен для домохозяйств на все: от продуктов питания до автомобилей, из-за постоянного дефицита предложения и высокого потребительского спроса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и WSJ.

Детали

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен, который измеряет, сколько потребители платят за товары и услуги, вырос в октябре на 6,2% по сравнению с прошлым годом. Это был самый быстрый темп за 12 месяцев с 1990 года и пятый месяц подряд, когда инфляция достигла уровня выше 5%.

Индекс потребительских цен подскочил на 0,9% в прошлом месяце после роста на 0,4% в сентябре, сообщает Министерство труда. Цены на продукты питания выросли на 0,9%, преимущественно на мясо, яйца, рыбу, овощи, крупы и хлебобулочные изделия. Кроме того, есть вне дома стоило дороже. Но цены на алкогольные напитки упали.

Стоимость проживания в гостиницах и мотелях выросла на 1,5%. Цены на подержанные автомобили и грузовики подскочили на 2,5% после снижения в течение двух месяцев подряд. Цены на новые автомобили выросли на 1,4%. Рост фиксируют седьмой месяц подряд. Мировой дефицит полупроводников подрывает производство автомобилей.

Расходы на здравоохранение выросли на 0,5%, что является самым большим ростом за последние 17 месяцев. Потребители также платили больше за домашнюю мебель, отдых и уход. Расходы на страхование транспортных средств и одежду не изменились. Цены на авиаперевозки снизились на 0,7%.

В прошлую пятницу правительство США сообщило, что в октябре в экономике было создано 531 тысячу рабочих мест, при этом ежегодный рост заработной платы стал крупнейшим за последние восемь месяцев. Численность рабочей силы сократилась на 3 миллиона по сравнению с уровнем до пандемии, что затрудняет заполнение 10,4 миллиона вакансий по состоянию на август.

Однако заработная плата отстает от инфляции, что подрывает покупательную способность домохозяйств. Отчет Министерства труда показал, что средний недельный заработок с поправкой на инфляцию в октябре снизился на 0,9% и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ограничение предложения и высокая инфляция ограничили экономический рост самыми медленными темпами за год в третьем квартале.

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