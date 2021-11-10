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На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
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Существует угроза ухудшения ситуации с коронавирусом: Степанов против того, чтобы Украина принимала мигрантов из Беларуси

Существует угроза ухудшения ситуации с коронавирусом: Степанов против того, чтобы Украина принимала мигрантов из Беларуси

Максим Степанов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Прийом в Украине мигрантов, скопление которых фиксируют на белорусско-польской границе, несет эпидемиологическую угрозу и может ухудшить ситуацию с коронавирусом в государстве. Такое мнение в ходе "Ток шоу №1” высказал бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата

“Если мигранты зайдут в Украину, то с точки зрения эпидемиологических мер, существует угроза ухудшения ситуации. Но я думаю, что кроме эпидемиологической угрозы, еще есть другие вещи”, - заявил Степанов.

Детали

Степанов считает, что сейчас усиленная защита со стороны Украины на границе с Беларусью, и созыв заседания СНБО являются уместными. Он подчеркнул, что является противником принятия беженцев в стране по многим причинам.

В частности, в Украине есть более, чем 1 млн 400 тысяч переселенцев-украинцев, которые также нуждаются в помощи, добавил экс-министр.

Добавим

Как информировал УНН, в настоящее время украинские пограничники не фиксируют появления групп мигрантов из Беларуси на нашем участке границы. Но с украинской стороны участку границы с Республикой Беларусь сейчас уделяется значительное внимание.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, мигранты, Коронавирус, Максим Степанов
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