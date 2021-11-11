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Саммит COP26: Китай и США подписали совместную декларацию

Саммит COP26: Китай и США подписали совместную декларацию

КИЕВ. 11 ноября. УНН. США и Китай подписали Совместную декларацию на климатическом саммите COP26 в Глазго. Страны обещают усиление мер по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Детали

Китайский представитель Се Чженьхуа сообщил, что обе стороны признают разрыв между текущими усилиями и целями Парижской соглашения, поэтому будут сообща усиливать меры по борьбе с изменением климата.

"Декларация показывает, что сотрудничество — единственный путь для Китая и США“,- заявил он.

Также отметил, что как две великие мировые державы, “Китай и Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность за совместную работу и с другими сторонами в борьбе с изменением климата”.

Декларация подразумевает, что в текущем десятилетии США и Китаю необходимо приложить больше усилий, чтобы достичь цели Парижского соглашения, которая состояла в ограничении потепления на 1,5 градусов.

Американский посланник по климату Джон Керри объяснил на пресс-конференции журналистам, что страны должны действовать активнее.

“Мы должны действовать быстрее в течение этого десятилетия (чтобы сократить выбросы парниковых газов) не потому, что Китай или США так говорят, а потому, что это говорит наука”, — сказал он.

В соглашении упоминается сотрудничество стран в области борьбы с обезлесиванием, в передаче технологий и ограничения выброса метана.

Се Чженьхуа пояснил, что его страна собирается ввести в действие “национальный план” по метану, чтобы сократить выбросы, что позволит быстрее избежать глобального потепления.

Напомним

COP26: более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с ДВС к 2040 году.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, саммит
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