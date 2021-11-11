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Умер российский художник-аниматор Дмитрий Куликов создатель мультфильма “Тайна Третьей планеты”

Умер российский художник-аниматор Дмитрий Куликов создатель мультфильма “Тайна Третьей планеты”

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Русский художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался на 76 году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Детали

Мужчина скончался 9 ноября. Причина смерти не уточняется.

Куликов был сотрудником “Союзмультфильма” с 1974 года. Он работал над мультфильмами “Тайна Третьей планеты”, “Икар и мудрецы” и над многими другими.

Также он сотрудничал с анимационными студиями Польши, Литвы и Франции. Как карикатурист, он был лауреатом международной выставки “Сатира в борьбе за мир”.

Напомним

Умер один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон.

Источник: УНН
Теги: мультфильм
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