Умер российский художник-аниматор Дмитрий Куликов создатель мультфильма “Тайна Третьей планеты”

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Русский художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался на 76 году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Детали

Мужчина скончался 9 ноября. Причина смерти не уточняется.

Куликов был сотрудником “Союзмультфильма” с 1974 года. Он работал над мультфильмами “Тайна Третьей планеты”, “Икар и мудрецы” и над многими другими.

Также он сотрудничал с анимационными студиями Польши, Литвы и Франции. Как карикатурист, он был лауреатом международной выставки “Сатира в борьбе за мир”.

Напомним

Умер один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон.