Новости: Новости Мира
11 ноября 2021, 00:20 • Юлиана Росковинская • 10725
Умер российский художник-аниматор Дмитрий Куликов создатель мультфильма “Тайна Третьей планеты”
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Русский художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался на 76 году жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Детали
Мужчина скончался 9 ноября. Причина смерти не уточняется.
Куликов был сотрудником “Союзмультфильма” с 1974 года. Он работал над мультфильмами “Тайна Третьей планеты”, “Икар и мудрецы” и над многими другими.
Также он сотрудничал с анимационными студиями Польши, Литвы и Франции. Как карикатурист, он был лауреатом международной выставки “Сатира в борьбе за мир”.
Напомним
Умер один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram