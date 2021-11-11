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В Киеве небо было покрыто высококучевыми облаками в необычном окрасе

В Киеве небо было покрыто высококучевыми облаками в необычном окрасе

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Киевское небо было покрыто высококучевыми облаками, впечатляющий закат солнца сфотографировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

Детали

10 Ноября киевское небо было покрыто высококучевыми, просвечивающими облаками в необычном окрасе.

Добавим

Высококучевые облака — облака, что просвечиваются. Они состоят обычно из резко выраженных элементов (волн, пластин) и отличаются неоднородной плотностью. Густые участки серого цвета чередуются с более светлыми, более тонкими и освещенными частями прозрачно-белого цвета. Высококучевые облака обычно возникают в результате конвекции в неустойчиво стратифікованому воздухе, а также вследствие постепенного восхождения воздуха перед холодным фронтом.

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Источник: УНН
Теги: фото
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