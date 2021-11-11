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Instagram работает над функцией “Сделать перерыв”, чтобы бороться с зависимостью от социальных сетей

Instagram работает над функцией “Сделать перерыв”, чтобы бороться с зависимостью от социальных сетей

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Instagram начала тестировать новую функцию “Сделать перерыв”. Она позволит пользователям получать напоминания, если они провели много времени в приложении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter директора компании Адама Моссери.

Цитата

“Это побудит вас отдохнуть от Instagram после того, как вы проведете определенное количество времени в приложении: 10, 20 или 30 минут”, - сказал Моссери.

Детали

Функция будет предоставлять возможность людям больше контролировать свое время в Instagram и станет доступной для пользователей примерно в декабре после окончания тестирования.

Напомним

В социальной сети Instagram планируют ввести новую функцию — платные подписки на эксклюзивный контент.

Источник: УНН
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