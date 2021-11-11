Новости: Технологии
11 ноября 2021, 00:54 • Юлиана Росковинская • 6450
Instagram работает над функцией “Сделать перерыв”, чтобы бороться с зависимостью от социальных сетей
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Instagram начала тестировать новую функцию “Сделать перерыв”. Она позволит пользователям получать напоминания, если они провели много времени в приложении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter директора компании Адама Моссери.
Цитата
“Это побудит вас отдохнуть от Instagram после того, как вы проведете определенное количество времени в приложении: 10, 20 или 30 минут”, - сказал Моссери.
Детали
Функция будет предоставлять возможность людям больше контролировать свое время в Instagram и станет доступной для пользователей примерно в декабре после окончания тестирования.
Напомним
В социальной сети Instagram планируют ввести новую функцию — платные подписки на эксклюзивный контент.
Источник: УНН
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