Баскетбол: “Киев-Баскет” провел пятый поединок в рамках Кубка Европы ФИБА

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Столичный БК “Киев-Баскет” принимал израильский “Хапоэль Эйлат” в матче пятого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

Гости лучше киевлян провели первую половину и еще до большого перерыва отрывались в счете на 11 очков. “Хапоэль” реализовал 4 из 7 трехочковых, в то время как хозяева забросили лишь 1 из 11 дальних атак. Команда Айнарса Багатскиса выиграла подбора и спровоцировала у израильтян 9 потерь за половину, но плохой процент реализации, который составил за 20 минут игры только 26,3 процента, не позволил хозяевам удержать соперника до большого перерыва.

Третья четверть стала лучшим отрезком от киевлян. Украинский клуб сумел не только отыграть отставание, но и на определенном отрезке выйти вперед, выиграв четверть 22:20. В контексте атаки это был лучший отрезок в исполнении “Киев-Баскета”.

Удержать соперника в четвертой десятиминутке “Киев-Баскету” не удалось. Хозяева снова сбавили обороты в нападении, и неудачно сыграли в защите, пропустив за четверть 23 очка. Очень мощный матч у израильтян провел Брайон Аллен, который к 19 очкам добавил 13 передач. Гости забросили 9 из 16 трехочковых (56,3 процента) и реализовали 46,6 процентов бросков с игры, что и позволило “Хапоэлю” взять реванш за домашнее поражение.

“Киев-Баскет” провел неудачную игру в нападении и потерпел второе поражение в групповом турнире, проиграв на своей площадке со счетом 62:71.

Дополнение

Заключительный матч группового раунда киевляне сыграют 17 ноября дома против болгарского “Рілскі”. В этой игре команде Багатскиса обязательно надо одерживать победу.