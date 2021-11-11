Во Львове завершили реставрацию уникальных фресок XVIII века

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Во Львове в гарнизонном храме XVII века украинские и польские реставраторы завершили восстановление уникальных фресок авторства Франциска Экштайна, которые длились семь лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook настоятеля храма отца Тараса Михальчука.

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“10 Ноября 2021 года, с большим удовольствием сообщаем, что реставрацию фресок 1740 г. Авторства Франциска Екштайна на своде центрального нефа Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла Львовской Архиепархии УГКЦ завершено! Это крупнейший международный реставрационный проект Украины! 7 Лет кропотливого труда 20-ти украинских и польских реставраторов под руководством доктора Павла Болинского”, — сообщил Михальчук.

По словам настоятеля, еще в июле 2015 года, при настоятеле О. Степане Сусе (сегодня епископ УГКЦ) был начат первый этап реставрации фресок над пресвитерием (святилищем) храма (300 м2), поэтому в 2018 году начался второй этап реставрации, который охватил более 1000 м2.

10 Ноября, в храме начали демонтаж лесов, всего их 38 тонн — 3390 м3.

Общая стоимость реставрации — более 20 млн грн.

Напомним

Реставрация одесского музея будет стоить 79 миллионов.