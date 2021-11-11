Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5325

В Одессе сообщили о заминировании аэропорта: правоохранители проверяют информацию

В Одессе сообщили о заминировании аэропорта: правоохранители проверяют информацию

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции в Одесской области. 

Детали

“В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту “Одесса”, — говорится в сообщении.

Также правоохранители добавили, что для проверки информации о минировании в Одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Напомним

В Киеве ищут взрывчатку сразу в трех железнодорожных вокзалах.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.