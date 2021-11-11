В Одессе сообщили о заминировании аэропорта: правоохранители проверяют информацию

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции в Одесской области.

Детали

“В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту “Одесса”, — говорится в сообщении.

Также правоохранители добавили, что для проверки информации о минировании в Одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Напомним

В Киеве ищут взрывчатку сразу в трех железнодорожных вокзалах.