Новости: Криминал и ЧП
11 ноября 2021, 01:40 • Юлиана Росковинская • 5325
В Одессе сообщили о заминировании аэропорта: правоохранители проверяют информацию
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Правоохранители проверяют информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение полиции в Одесской области.
Детали
“В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту “Одесса”, — говорится в сообщении.
Также правоохранители добавили, что для проверки информации о минировании в Одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
Напомним
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Источник: УНН
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