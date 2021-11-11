Во Львове из-за COVID-19 умерли беременная женщина и 29-летний мужчина

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Львове сообщили, что за сутки от коронавирус умерли двое молодых людей - беременная женщина и 29-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook заведующей интенсивной терапии больницы скорой помощи Львова Натальи Матолинец.

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“За сутки у нас в реанимации умерло 2 молодых людей без сопутствующей патологии — беременная женщина, 23 года, первая беременность, и молодой парень 29 лет. Рабочее утро началось со вскрытий. Сперва беременной женщины с так и нерожденным ребеночком в утробе. Черные нежизнеспособные легкие. Дальше-парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет. Мы боролись почти месяц. Безрезультатно. Это очень страшно. Особенно, если учесть уйму тех, кто не верит в ковид, отказывается от карантина и вакцинации, а также абсолютно некомпетентно критикует наших медиков”.

Детали

Наталия Матолинец заявила, что умершие не были вакцинированы. В частности, за сутки поступило в больницу 14 человек, умерли трое, под ИВЛ 47. Среди всех — ни одного вакцинированного.

Напомним

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