Новости: Спорт
11 ноября 2021, 02:10 • Сергей Куркович • 3720
Украинский стрелок стал триумфатором турнира во Вроцлаве
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинец Сергей Кулиш завоевал золотую награду в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений на Кубке президента “ISSF” во Вроцлаве, информирует УНН со ссылкой на сайт “ISSF”.
Детали
В финале Кулиш опередил россиянина Сергея Каменского, которого обыграл со счетом 10:0. Бронзовая медаль в активе Мирана Маричича из Хорватии.
Также Кулиш участвовал в смешанных соревнованиях в паре с серебряным призером Токио-2020, американкой Мэри Такер. Они остановились за шаг до пьедестала в стрельбе из винтовки с трех положений с 50 метров и заняли четвертое место с 28 очками.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram