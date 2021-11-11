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Украинский стрелок стал триумфатором турнира во Вроцлаве

Украинский стрелок стал триумфатором турнира во Вроцлаве

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинец Сергей Кулиш завоевал золотую награду в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров из трех положений на Кубке президента “ISSF” во Вроцлаве, информирует УНН со ссылкой на сайт “ISSF”.

Детали

В финале Кулиш опередил россиянина Сергея Каменского, которого обыграл со счетом 10:0. Бронзовая медаль в активе Мирана Маричича из Хорватии.

Также Кулиш участвовал в смешанных соревнованиях в паре с серебряным призером Токио-2020, американкой Мэри Такер. Они остановились за шаг до пьедестала в стрельбе из винтовки с трех положений с 50 метров и заняли четвертое место с 28 очками.

Источник: УНН
Теги: спорт
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