В США выплатили более 25 млн долларов инженеру Hyundai, который сообщил об уязвимостях автомобилей
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США выплатила более 24 миллионов долларов бывшему инженеру Hyundai, который рассказал о нарушении правил безопасности в автомобилях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHTSA.
Детали
Известно, что это первый случай, когда власти США вознаграждает человека за информацию об уязвимости в автомобилях. Мужчина по имени Ким Гван Хо в 2016 году рассказал, что автокомпания не устранила недостаток в двигателях Hyundai и Kia. Из-за этого в 1,6 миллиона автомобилей двигатели были склонны ломаться и вспыхивать.
В 2020 году Hyundai оштрафовали на 81 миллион долларов за несвоевременный отзыв автомобилей.
Однако, в 2015 году в США появился закон, который позволяет выплачивать награду работникам автокомпаний, сообщили о нарушениях в автомобилях. Максимальная сумма такой награды может составлять до 30% от штрафа.
Адвокат Кима Ари Ямпольски сообщил, что эта награда — шаг к победе над мошенничеством и коррупцией в автомобильной индустрии. Зато сам Ким напомнил, что Hyundai работники часто говорят, что гордятся качеством своих автомобилей, а своим поступком он помог компании и действительно улучшить качество автомобилей.
“Я рад, что помог сэкономить владельцам автомобилей несколько миллиардов долларов на ремонте, Hyundai и Kia планировали оставить им”, — заявил мужчина.
Напомним
Госдеп США объявил вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide.