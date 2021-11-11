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Хоккей: лидер чемпионата НХЛ потерпел второе подряд поражение

Хоккей: лидер чемпионата НХЛ потерпел второе подряд поражение

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лидер регулярного сезона Национальной хоккейной лиги “Флорида Пентерз” потерпела поражение от “Нью-Джерси Дэвилз”, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

“Флорида” впервые в сезоне проиграла дважды подряд — 3:7. “Нью-Джерси” в третий раз подряд набрал очки благодаря дублю Анреаса Юнссона, трем очкам Тая Смита и 35 сейвам Маккензи Блэквуда, который одержал первую победу в сезоне. “Пентерз” снова играли без Сергея Бобровского, который выполнял роль бэкапа Спенсера Найта, который впервые в карьере сыграл в обоих спаренных матчах.
Примечательно, что “Флорида” с 21 баллом удерживает роль лидера, но лишь на один пункт отстает “Каролина”, которая имеет две игры в запасе.

Дополнение

Среди других результатов отметим третью подряд победу “Детройта” (4:2 над “Едмонтоном”), а также поражение “Тампа-Бэй” в овертайме от “Каролины” (1:2).

Источник: УНН
Теги: хоккей
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