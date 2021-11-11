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Британский миллиардер и основатель Virgin Ричард Брэнсон попал в велосипедную аварию

Британский миллиардер и основатель Virgin Ричард Брэнсон попал в велосипедную аварию

КИЕВ. 11 ноября. УНН. 71-Летний британский миллиардер, основатель Virgin Ричард Брэнсон попал в велосипедную аварию, участвуя в благотворительной гонке на выносливость на Британских Виргинских островах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Mail.

Детали

Во время спуска с крутого холма на острове Тортола Ричар Брэнсон врезался в другой велогонщика, после чего упал на твердое бетонное покрытие. По его словам, у велосипеда отказали тормоза и он набирал все больший разгон. Во время падения жизнь ему спас шлем.

“Я ехал все быстрее и быстрее, и мои варианты заключались в том, чтобы взлететь со скалы, врезаться в машину или, возможно, столкнуться с Феликсом”, — сказал он.

Медицинский фургон доставил пострадавшего в больницу Виргин-Горды. Основателю Virgin пришлось лечить порезы и синяки на локте, “большую шишку” на бедре и массивную гематому на ноге.

Напомним

Байден подарил Джонсону велосипед и шлем.

Источник: УНН
Теги: велосипедисты
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