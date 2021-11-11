Австралийские ученые разработали умные стельки с вибрацией, которые помогут поддерживать равновесие

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Австралийские ученые из Квінследського университета разработали специальную стельку для обуви, которая может помочь людям с повреждением нервов поддерживать равновесие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Technology Org.

Детали

Биологическая технология Augmented Vibrotexture - гибридная конструкция, сочетающая в себе вибрацию и геометрическую текстуру, для обеспечения сенсорной стимуляции стопы ног. Она обеспечивает обратную связь с основными сенсорными нервами от стоп к мозгу, что помогает поддерживать равновесие.

Управление стельками осуществляется через мобильное приложение, которое отслеживает состояние здоровья пользователя и позволяет врачам контролировать его состояние на расстоянии.

Напомним

Японские ученые научились выделять водород из воды в больших объемах.