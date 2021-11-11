"Суд отменил меру пресечения, но не ограничение в правах”: прокуратура запретила Саакашвили разговаривать по мобильному телефону

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Несмотря на решение суда, который отменил меру предварительного заключения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по одному из уголовных дел, ему все еще запрещено говорить по телефону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Тбилисский городской суд 10 ноября отменил меру пресечения для экс-президента по делу о событиях в ноябре 2007 года. Суд посчитал это излишним, исходя из того, что Саакашвили и так отбывает наказание в тюрьме по двум другим уголовным делам, приговоры по которым уже были вынесены ранее заочно.

Адвокаты Саакашвили отмечают, что отмена меры пресечения автоматически означает, что Саакашвили, уже в статусе отбывающего заключение, может получить право на телефонные разговоры. Однако в прокуратуре пояснили, что имеют право ограничить определенные права заключенного.

Прокурор подчеркнул, что суд отменил лишь меру пресечения, но не ограничение в правах.

“Сторона обвинения, исходя из интересов правосудия, ограничила определенные права обвиняемого, в частности право на телефонные разговоры. Это ограничение остается действующим, поскольку мы имеем легитимное право, и мы используем его в пользу правосудия” — сказал Циклаури.

Напомним

Тбилисский суд аннулировал арест Саакашвили по делу о разгоне митинга в 2007 году.