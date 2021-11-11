КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине для женщин - военнослужащих разработали бронежилеты, чтобы обеспечить комфорт и защиту во время несения службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян.

Детали

Акопян отметила, что интеграция женщин в армию и Нацгвардию активно происходит последние несколько лет, и чтобы обеспечить им комфорт и защиту во время несения службы, для них разработали бронежилет.

“Несколько экземпляров военнослужащие-женщины Киевского гарнизона Нацгвардии получили от производителя бронезащиты и уже тестируют на себе. Ждем отзывы”, — подчеркнула Мэри Акопян.

В то же время заместитель главы МВД добавила, что существует еще много организационных и функциональных вещей, которые надо перестроить в системе с учетом особенностей и потребностей женщин на службе.