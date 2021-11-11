Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,06 -0,0352  EUR: 30,12 -0,0889 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
На границе Украины не фиксируют групп мигрантов из Беларуси, но "остроту ситуации" учитывают
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Архив
25665

В Украине для женщин-военнослужащих разработали бронежилеты

В Украине для женщин-военнослужащих разработали бронежилеты

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украине для женщин - военнослужащих разработали бронежилеты, чтобы обеспечить комфорт и защиту во время несения службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook заместителя министра внутренних дел Мэри Акопян.

Детали

Акопян отметила, что интеграция женщин в армию и Нацгвардию активно происходит последние несколько лет, и чтобы обеспечить им комфорт и защиту во время несения службы, для них разработали бронежилет.

“Несколько экземпляров военнослужащие-женщины Киевского гарнизона Нацгвардии получили от производителя бронезащиты и уже тестируют на себе. Ждем отзывы”, — подчеркнула Мэри Акопян.

В то же время заместитель главы МВД добавила, что существует еще много организационных и функциональных вещей, которые надо перестроить в системе с учетом особенностей и потребностей женщин на службе.

Источник: УНН
Теги: бронежилет, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.