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Оставил маленькую дочь в горящем авто и сбежал: в США осудили горе-отца

Оставил маленькую дочь в горящем авто и сбежал: в США осудили горе-отца

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В американском штате Южная Каролина к 28 годам заключения приговорили мужчину, который во время полицейской погони оставил свою 19-месячную дочь умирать в горящем автомобиле. Ребенок умер от ожогов и острого отравления угарным газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Сообщается, что соответствующий приговор Имхотепу В. Норману из Спартанбурга озвучили во вторник, 9 ноября, после признания подсудимым своей вины.

Происшествие случилось в апреле 2019 года, когда правоохранители пытались остановить мужчину за превышение скорости. Во время погони из автомобиля американца пошел дым, а когда салон начало охватывать огнем - тот выпрыгнул из машины и убежал.

Во время побега мужчина выбросил рюкзак, в котором хранились наркотики. Во время тушения пожара в автомобиле спасатели обнаружили в салоне тело дочери подсудимого. Установлено, что маленькая Зена Норман умерла от ожогов и острого отравления угарным газом.

Отца арестовали через несколько часов после побега в лес. По словам следователей, он думал, что правоохранители спасут его ребенка.

28-Летний Норман признал себя виновным в убийстве путем жестокого обращения с детьми, отказе остановиться по требованию полицейских с включенными синими проблесковыми маячками и сиреной, а также в нескольких обвинениях в отношении наркотиков.

Указывается, что мужчине придется отбыть 85% от срока наказания, прежде чем он получит право на освобождение.

Напомним

Годовалый ребенок в США умер после того, как мать оставила ее в машине более чем на 9 часов.

Источник: УНН
Теги: США
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